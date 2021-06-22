SpaceX пообещала покрыть весь мир спутниковым интернетом к сентябрю

Компания планирует развернуть орбитальную группировку из 12 000 спутников стоимостью около 10 млрд долларов, пока в 11 странах работает бета-версия

Спутники Starlink над Новой Зеландией / Фото: NZherald

Компания SpaceX американского бизнесмена Илона Маска рассчитывает, что сможет обеспечить непрерывное глобальное покрытие планеты спутниковым интернетом Starlink примерно к сентябрю.

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Об этом заявила во вторник президент SpaceX Гвинн Шотвел, передает Reuters.

"Мы успешно развернули около 1800 спутников, и как только все эти спутники достигнут своей рабочей орбиты, у нас будет непрерывный глобальный охват, это должно быть где-то в сентябре", - сказала она.

В то же время Шотвел уточнила – что выведение всех спутников на орбиту не означает моментальный доступ к глобальному интернету всех жителей Земли. SpaceX еще должна получить разрешения для оказания услуг дальней связи в каждой стране.

"У нас есть регулятивная работа – войти в каждую страну и получить разрешение на предоставление телекоммуникационных услуг", – сказала она.

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Глава SpaceX добавила, что в общем планируют развернуть орбитальную группировку из 12 000 спутников стоимостью около 10 млрд долларов, а в настоящее время предлагают бета-услуги в 11 странах.