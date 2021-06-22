Українська
$ 27,19
32,29
  1. Мировые новости
  2. США

SpaceX пообещала покрыть весь мир спутниковым интернетом к сентябрю

22 июня 2021 23:34

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Компания планирует развернуть орбитальную группировку из 12 000 спутников стоимостью около 10 млрд долларов, пока в 11 странах работает бета-версия

Спутники Starlink над Новой Зеландией

Спутники Starlink над Новой Зеландией / Фото: NZherald

Компания SpaceX американского бизнесмена Илона Маска рассчитывает, что сможет обеспечить непрерывное глобальное покрытие планеты спутниковым интернетом Starlink примерно к сентябрю.

Реклама

Об этом заявила во вторник президент SpaceX Гвинн Шотвел, передает Reuters.

"Мы успешно развернули около 1800 спутников, и как только все эти спутники достигнут своей рабочей орбиты, у нас будет непрерывный глобальный охват, это должно быть где-то в сентябре", - сказала она.

В то же время Шотвел уточнила – что выведение всех спутников на орбиту не означает моментальный доступ к глобальному интернету всех жителей Земли. SpaceX еще должна получить разрешения для оказания услуг дальней связи в каждой стране.

Не пропусти!
Хорватия – Шотландия: онлайн матча Евро-2020, важного для Украины
Хорватия и Шотландия встретятся в последнем туре Евро-2020

"У нас есть регулятивная работа – войти в каждую страну и получить разрешение на предоставление телекоммуникационных услуг", – сказала она.

Реклама

Глава SpaceX добавила, что в общем планируют развернуть орбитальную группировку из 12 000 спутников стоимостью около 10 млрд долларов, а в настоящее время предлагают бета-услуги в 11 странах.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Путин шутил, Байден ищет общие темы. Первые слова президентов США и России в Женеве
Путин шутил, Байден ищет общие темы. Первые слова президентов США и России в ЖеневеДругие страны
Не было никакой враждебности. Путин о переговорах с Байденом
Не было никакой враждебности. Путин о переговорах с БайденомРоссия
"Украина вступит в НАТО, но потеряет Донбасс и Крым?" – в чем заключается план БайденаВласть
"Есть только одно опасение": Зеленский о встрече Байдена и ПутинаВласть
Лидеры G7 призвали Путина вывести войска из Крыма и с Донбасса – что это означает для Украины
Лидеры G7 призвали Путина вывести войска из Крыма и с Донбасса – что это означает для УкраиныЕвросоюз
Встреча Байдена и Путина – все подробности
Встреча Байдена и Путина – все подробностиСША

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять