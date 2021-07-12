Готовили поджог и хотели отрезать язык пропагандисту: в Беларуси задержали "всех террористов"

У Лукашенко отчитались о задержании всех участников "террористических ячеек", якобы управляемых из-за рубежа

В Беларуси заявили о задержании террористов / коллаж "Сегодня"

В Комитете государственной безопасности (КГБ) Беларуси заявили, что задержали всех фигурантов "террористических ячеек", которыми управляли из-за рубежа, и сейчас задержанные якобы дают признательные показания.

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Об этом сообщил белорусский телеканал ОНТ, анонсировав показ "полного расследования жутких событий с привкусом терроризма" во вторник.

В КГБ утверждают, что сейчас проходят следственные действия сразу по нескольким эпизодам: попытке поджога лесозаготовительной техники в Минской области, планировании подрыва объекта связи российской воинской части под Вилейкой и покушению на тележурналиста-пропагандиста Григория Азаренка.

Скрин записи нападения на пропагандиста Григория Азаренка / ОНТ

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"Еще один эпизод – это покушение на тележурналиста Григория Азаренка. На него возле дома напали неизвестные, в планы которых входило отрезать ему язык, а возможно, и ликвидировать", – напоминает телеканал.

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Власти Беларуси утверждают, что в так называемый карательный список "террористов" также входили и другие журналисты.

"Установлено, что приказы поджигать, взрывать и убивать отдавались из-за рубежа гражданином Германии через телеграм-чат", – также говорится в сообщении.

Напомним, ранее непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что есть некие "спящие террористические ячейки", которые якобы нужны для насильственной смены власти в день икс.

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Тогда же он рассказал, что члены одной из них якобы планировали вывезти в лес тележурналиста Григория Азаренка, отрезать ему язык, а возможно и убить. Причем, по словам Лукашенко, Азаренка хотели убить "привезенным из Украины оружием".