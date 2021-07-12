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Готували підпал і хотіли відрізати язика пропагандисту: у Білорусі затримали "всіх терористів"

12 липня 2021 22:40

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

У Лукашенка відзвітували про затримання всіх учасників "терористичних осередків", нібито керованих з-за кордону

У Білорусі заявили про затримання терористів / колаж "Сьогодні"

У Білорусі заявили про затримання терористів / колаж "Сьогодні"

У Комітеті державної безпеки (КДБ) Білорусі заявили, що затримали всіх фігурантів "терористичних осередків", якими керували з-за кордону, і зараз затримані нібито дають свідчення.

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Про це повідомив білоруський телеканал ОНТ, анонсувавши показ "повного розслідування моторошних подій з присмаком тероризму" у вівторок.

У КДБ стверджують, що тривають слідчі дії відразу за кількома епізодами: спроба підпалу лісозаготівельної техніки у Мінській області, планування підриву об'єкта зв'язку російської військової частини під Вілейкою і замах на тележурналіста-пропагандиста Григорія Азарьонка.

Скрін запису нападу на пропагандиста Григорія Азарьонка / ОНТ

Скрін запису нападу на пропагандиста Григорія Азарьонка / ОНТ

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"Ще один епізод – це замах на тележурналіста Григорія Азарьонка. На нього біля будинку напали невідомі, в плани яких входило відрізати йому язика, а можливо, і ліквідувати", – нагадує телеканал.

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Влада Білорусі стверджує, що в так званий каральний список "терористів" також входили й інші журналісти.

"Встановлено, що накази підпалювати, підривати і вбивати віддавалися з-за кордону громадянином Німеччини через телеграм-чат", – також йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що є якісь "сплячі терористичні осередки", які нібито потрібні для насильницької зміни влади в день ікс.

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Тоді ж він розповів, що члени одного з них нібито планували вивезти в ліс тележурналіста Григорія Азарьонка, відрізати йому язика, а можливо й вбити. Причому, за словами Лукашенка, Азарьонка хотіли вбити "привезеною з України зброєю".

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