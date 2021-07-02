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Замах на журналіста і повалення влади – як Лукашенко виправдовує закриття кордонів з Україною

2 липня 2021 23:44

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Він вважає, що пістолет, яким намагалися вбити журналіста, був привезений з України і захований в схованці в Гомельській області

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що є якісь "сплячі" терористичні осередки, які нібито потрібні для насильницької зміни влади в день ікс.

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Під час виступу, присвяченого Дню незалежності Білорусі, в їх підготовці він звинуватив Україну, США, Німеччину, Польщу і Литву.

"Сьогодні розкриті створені "сплячі" терористичні осередки, так звані загони самооборони. Мета цих – насильницька зміна влади в день ікс. Вони самі поки не знають, що це за день ікс: до нього треба підвести наш народ. Сьогодні закінчували в країні масштабну антитерористичну операцію. Нам здавалося, що вони економічно будуть нас душити. Ні. Триває в більш масштабних розмірах терор всередині країни проти людей і об'єктів", – сказав він.

Також він розповів і про якусь "спробу вбити білоруського журналіста Григорія Азаренка привезеною з України зброєю" – так він пояснив своє доручення перекрити кордону Білорусі з Україною (нібито через потік зброї з України).

"Це сталося минулої ночі: 1 липня. Мета – знерухомити, захопити, кинути в багажник. Вивезти в ліс в саме глухе місце, відрізати язика. Взяти ножиці, щоб сам це зробив. Якщо не зробить сам – той, хто був найнятий за десять тисяч доларів (гроші були перераховані), повинен був здійснити цю операцію, зняти на камеру і викласти в інтернет ", – сказав він.

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За його словами, зброю було привезено з України.

"Пістолет був привезений з України і захований в схованці в Гомельській області, як і інші прилади (тепловізори та інше), які використовувалися при спробі підірвати Вілейського станцію зв'язку Російської Федерації з військово-морським флотом в Атлантиці, – зазначив глава держави. – Все було викриті, знайдені тайники. Операція тривала довго. Знову запитаєте прізвище? Будь ласка, це Сосновський. Заарештовано і дає свідчення", – додав Лукашенко.

До речі, невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав українців "братнім народом". Він вважає, що державний суверенітет України нібито "тане"

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