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Или дорого, или бесплатно: сколько платят за ПЦР-тесты на COVID-19 в Европе

30 марта, 18:40

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Стоимость ПЦР-тестов в Европе в среднем достигает 30 евро

Пока Украина планирует сделать обязательным условием въезда иностранцев в страну наличие у них ПЦР-теста на COVID-19, многие страны уже ввели это правило для иностранных туристов.

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Стоимость ПЦР-теста в Украине в среднем достигает 1000 гривен, но по статистике, все же большую часть тестов делают бесплатно, а цена ПЦР-тестов в европейских странах в среднем достигает 30 евро (2000 гривен), пишет "Урядовий кур'єр".

В Британии, например, где до августа хотят запретить зарубежные поездки, один из самых дешевых ПЦР-тестов в платных лабораториях стоит 60 фунтов (2 300 гривен), а цена самого дорогого может достигать 214 фунтов (8 200 гривен).

Через официальный правительственный портал можно записаться на бесплатный ПЦР-тест. Но, как правило, при попытке зарегистрироваться высвечивается сообщение, что доступных бесплатных тестов нет.

Во Франции платные тесты на коронавирус стоят около 60 евро (2000 гривен), но из-за того, что почти у всех есть возможность сделать анализ бесплатно – такой услугой все же мало кто пользуется, ведь для сдачи такого анализа не требуется направление терапевта.

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В то же время в Италии почти все ПЦР-тесты делают платно. В некоторых регионах стоимость ПЦР-теста в частных лабораториях достигает 60 евро (2000 гривен), а экспресс-тестов на выявление антигена SARS-CoV-2 – до 22 евро (720 гривен). Анализ крови на выявление коронавируса в среднем стоит около 30 евро (1000 гривен).

Бесплатно или за минимальную цену тест в Италии делают только тем, у кого есть направление от врача.

Ранее мы сообщали, что с 24 марта Испания возобновляет использование вакцины от коронавируса AstraZeneca– в стране стремительно растет количество заболевших.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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