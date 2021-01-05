Иран наконец-то передал Украине отчет о катастрофе самолета МАУ

У Киева есть два месяца на комментарии и замечания, говорит Кулеба

Украина получила от Ирана проект технического отчета об обстоятельствах крушения авиалайнера Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS752 под Тегераном 8 января 2020 года.

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Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил "Обозревателю".

"Проект отчета мы получили 31 декабря, как говорится, под елку. Теперь у нас есть два месяца на комментарии и замечания. Это достаточно важный этап для дальнейшего движения вперед, без которого было бы невозможно добиться выплаты компенсации и всеобщей справедливости. Теперь слово подтверждается делом".

Дипломат заметил, что Украина не получала от Ирана никаких официальных сообщений по поводу выплаты компенсации семьям жертв крушения, которая фигурировала только в СМИ.

"Опыт последнего года научил нас, что следует крайне осторожно относиться к информации иранских СМИ и, что называется, фильтровать каждое сообщение. Пока я не получу официальное предложение от иранского правительства, мы не будем учитывать никакие сообщения в новостях о цифрах. Призываю украинцев делать так же. Вокруг этого вопроса много информационного шума", – добавил Кулеба.

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Напомним, 30 декабря 2020 года иранское агентство IRNA со ссылкой на вице-президента по правовым вопросам сообщило, что правительство Ирана приняло решение выплатить 150 тысяч долларов каждой семье жертв крушения самолета МАУ. Деньги предлагалось выделить до первой годовщины трагедии.

Организация гражданской авиации Ирана представила окончательный технический отчет о причинах катастрофы самолета МАУ. Согласно документу, украинский лайнер был поражен зенитной ракетой из-за человеческой ошибки. Погибли 176 человек, в том числе 11 украинских граждан.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета МАУ в Иране

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