Иран обвинил США в препятствиях к покупке вакцины от COVID-19

Рухани заявил, что правительство не планировало отсрочить вакцинацию иранцев

Фото: Official President Website/Handout via REUTERS

Президент Ирана Хасан Рухани обвинил США в том, что сверхдержава не допускает Тегеран к покупке вакцины от COVID-19.

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Об этом сообщает агентство ИРНА.

"США создают проблемы для нас в отношении вакцин, лекарств и продовольствия, а также других товаров, которые мы бы хотели покупать за границей", – заявил Рухани.

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Американцы запугали Всемирную организацию здравоохранения, уверен он.

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"Как вам можно доверять? Вы славитесь воровством", – добавил еще одно обвинение Рухани.

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Президент Ирана также осудил иностранные СМИ в том, что те якобы развернули против него антипропаганду и уверяют, что руководство страны стремиться отсрочить вакцинацию своего народа.

Иран желает создать собственный препарат, но в то же время пытается закупить вакцину, заключил Рухани.

Ранее Иран объявил о начале испытаний на людях вакцины от коронавируса собственной разработки.

Напомним, в Иране казнили руководителя оппозиционного новостного портала AmadNews Рухоллу Зама. Ему предъявили ряд обвинений, среди которых "шпионаж в пользу разведки США".

Видео: Reuters

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