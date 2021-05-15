Канада готовится смягчить карантин для вакцинированного населения, но с условием

Такие меры власти примут после того, как 75% канадцев получат разовую дозу, а 20% будут полностью вакцинированы

Канада готова ослабить карантинные ограничения для тех жителей, которые уже получили прививку от коронавируса.

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Об этом сообщает Reuters.

Уже осенью часть ограничений собираются ослабить. Однако это произойдет только после того, как 75% канадцев получат разовую дозу, а 20% будут полностью вакцинированы.

Им разрешат собираться в помещении, устраивать собрания на открытом воздухе, кемпинги и пикники. Также вернут занятия спортом в помещении.

Согласно последней статистике, в Канаде одну дозу вакцины от COVID-19 получили более 50% взрослого населения.

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Как мы писали ранее, в Канаде в начале апреля заявили о начале третьей волны коронавируса, которая охватила уже все регионы страны.

Тем временем в ВОЗ считают, что слишком раннее смягчение карантинных ограничений в мире может привести к увеличению количества заболевших COVID-19 и появлению новых штаммов инфекции.

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