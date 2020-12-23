Українська
$ 28,25
34,57
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Канада разрешила использовать вакцину Moderna против коронавируса

23 декабря, 19:00

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Это уже второй препарат, одобренный для иммунизации населения

Вслед за вакциной Pfizer/BioNTech Министерство здравоохранения Канады разрешило применять для иммунизации населения от коронавирусной инфекции препарат компании Moderna. Он будет доступен только для применения на совершеннолетних канадцах.

Реклама

Об этом 23 декабря сообщили в пресс-службе здравоохранительного ведомства.

Отмечается, что заявка на рассмотрение вакцины поступила от Moderna еще 12 октября. Проведя "полный и независимый анализ данных", канадский Минздрав пришел к выводам, что вакцина соответствует всем требованиям, которые касаются безопасности, эффективности и качества.

Читайте также: Pfizer, Moderna и AstraZeneca: когда ВОЗ одобрит вакцины от коронавируса

"Это важный шаг для обеспечения доступности вакцины COVID-19 для канадцев во всех частях страны", – говорится в заявлении.

В тренде
Разговор с убийцей: фальсификация Навального или в ФСБ все очень плохо?
Реклама

В то же время, в ведомстве готовы "без колебаний принимать меры в случае возникновения каких-либо проблем в сфере безопасности" с вакциной.

Поставки вакцины ожидаются уже в течение следующих 48 часов. До конца месяца власти страны ожидают получить до 168 тыс. доз, а к концу марта – 2 млн.

Напомним, что препарат от Moderna уже одобрили США и Великобритания. В Евросоюзе официально разрешили использовать только вакцину Pfizer, но 6 января состоится заседание Еврокомиссии, на котором будут обсуждать вопрос легализации вакцины Moderna.

Видео: Сегодня

Мы также сообщали, что из-за проблем на заключительных этапах производства Moderna была вынуждена уничтожить 400 тыс. доз своей COVID-вакцины.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Канада эпидемия вакцинация вакцина коронавирус пандемия COVID-19 Moderna
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Видео дня. Лондон опустел после ужесточения локдауна
Видео дня. Лондон опустел после ужесточения локдаунаДругие страны
Когда алкоголь вреднее всего: ученые назвали три периода в жизни человека
Когда алкоголь вреднее всего: ученые назвали три периода в жизни человекаДругие страны
Пальцем в небо. Что обещали астрологи Украине и миру в 2020 году
Пальцем в небо. Что обещали астрологи Украине и миру в 2020 годуУкраина
Новая угроза? Что известно о мутации коронавируса в Британии
Новая угроза? Что известно о мутации коронавируса в БританииДругие страны
Украина получит вакцину от COVID-19 только после 2022 года? Почему об этом начали писать
Украина получит вакцину от COVID-19 только после 2022 года? Почему об этом начали писатьУкраина
Мутация COVID-19: в Британии закрыли порт и созывают экстренное совещание правительства
Мутация COVID-19: в Британии закрыли порт и созывают экстренное совещание правительстваДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять