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В ЕС официально разрешили первую вакцину от коронавируса

21 декабря, 19:41

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Препарат Pfizer и BioNTech получил лицензию для лечения COVID-19

После того, как Европейское агентство по лекарственным средствам рекомендовало одобрить вакцину Pfizer/BioNTech для использования в Евросоюзе, Европейская комиссия официально дала такое разрешение.

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Об этом сообщила на брифинге 21 декабря председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она назвала это "новой главой в борьбе с COVID-19" и напомнила, что европейский медицинский регулятор признал этот препарат безопасным и эффективным против коронавирусной инфекции.

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Вакцина будет доступна всем странам-членам ЕС на одинаковых условиях.

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Первые поставки вакцины ожидаются уже в ближайшие дни, уточнила фон дер Ляйен, а вакцинация может начаться с 27 по 29 декабря.

"Это наша первая вакцина. В будущем будут одобрены и другие, если будут подтверждены их безопасность и эффективность", – добавила глава Еврокомиссии, напомнив, что на 6 января запланировано заседание, на котором будет принято решение насчет легализации вакцины от Moderna.

Напомним, что в США лекарство от Pfizer и BioNTech одобрили еще раньше – Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов дало разрешение на применение этого препарата еще на прошлой неделе. В Штатах вакцинация уже началась.

А еще в начале месяца эту же вакцину допустили к использованию в Великобритании. 8 декабря в стране началась вакцинация уязвимых слоев населения.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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Еврокомиссия вакцинация вакцина Pfizer

Источник: Сегодня

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