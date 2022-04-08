Мир
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь 🔴 Бучанская резня 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Мировые новости Другие страны

Канада выделит $1,5 млрд на оружие и финансовую помощь Украине

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
8 апреля, 02:57
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Правительство Канады работало над помощью Украине еще до начала полномасштабного вторжения Путина
Украина получит помощь от Канады/Фото: Укринформ, коллаж: "Сегодня"
Украина получит помощь от Канады/Фото: Укринформ, коллаж: "Сегодня"

Правительство Канады внесло в парламент новый бюджет на 2022-2023 годы, в котором предусмотрено финансирование покупки оружия и новые кредиты для Украины.

Об этом сообщил депутат канадского парламента Иван Бейкер.

Реклама

Подробности

"Министр финансов Христя Фриланд подала федеральный бюджет Канады. Он включает в себя дополнительные 500 млн долларов в 2033-23 годах для предоставления дальнейшей военной помощи Украине и до 1 млрд долларов новых кредитных ресурсов для Украины. Канада будет рядом с украинцами до их победы", — сообщил Бейкер.

Министр финансов Христя Фриланд отметила, что над этой поддержкой правительство Канады начало работать еще до начала российского вторжения.

"С первого дня, когда мы начали работать над этим бюджетом, эта программа роста всегда была в центре наших забот. А потом Владимир Путин вторгся в Украину", — написала она в Twitter.

США передадут Украине дроны-камикадзе Switchblade

Соединенные Штаты Америки собрали 100 дронов-камикадзе Switchblade и отправят их в Украину. Сначала эксперты США обучат группу наших военных ими пользоваться, после чего в ближайшее время передадут ВСУ.

По словам пресс-секретарь Пентагона Джона Кирби, США и Украина ведут переговоры по дальнейшему использованию дронов в случае необходимости.

Реклама

"Мы уже заказали и отправили 100 дронов Switchblade. Я не знаю, где они находятся в процессе транспортировки, однако они отправились в начале этой недели. Поэтому беспилотники будут скоро у украинских военных, если они уже не прибыли", – отметил он.

Представитель Пентагона подчеркнул, что системы Switchblade не очень сложные и не требуют длительного обучения. Чтобы ими пользоваться, достаточно около двух дней тренировки. Американские военные уже обучают группу украинцев работе со Switchblade, которые вскоре вернутся в Украину и передадут знания остальным украинским бойцам.

Читайте также

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Мир
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Украинцы за границей
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 10:00 7 апреля
1
Личный состав 18900
Личный состав
2
Самолеты 150
Самолеты
3
Вертолеты 135
Вертолеты
4
Танки 698
Танки
5
ББМ 1891
ББМ
6
Артиллерия 332
Артиллерия
7
Средства ПВО 55
Средства ПВО
8
РСЗО 108
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 111
БПЛА
11
Катера 7
Катера
12
Транспорт 1358
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Наши ангелы-хранители

Илона Куровская – волонтер, экс-директор Института законодательства ВРУ, доктор юридических наук. С начала войны активно помогала людям в самых горячих точках Киевщины: рискуя жизнью, развозила пищу, лекарства и все необходимое. Во время одной из волонтерских миссий попала под обстрел оккупантов и погибла. Ей было 45 лет.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Полковник Мусиенко Сергей - руководитель подразделения ракетных войск и артиллерии. Благодаря его профессионализму и изобретательности врагу были нанесены сокрушительные удары на харьковском направлении. За личное мужество и героизм присвоено звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда».
Слава Україні!

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Мир
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять