Канада ждет вакцину от коронавируса уже в первые месяцы 2021 года

В Канаде ожидают, что вакцины от коронавируса могут появиться уже в первые месяцы 2021 года, но вакцинирование начнут только после того, как препараты одобрит медицинское ведомство Страны кленового листа.

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Об этом заявила представитель Минздрава Канады Тереза Тэм.

"Я с осторожным оптимизмом надеюсь, что безопасные и эффективные вакцины будут доступны в первом квартале 2021 года", – сказала она.

Напомним, премьер Канады Джастин Трюдо во время выступления в парламенте заявил, что граждане бесплатно получат вакцину от коронавируса после того, как она будет создана и проверена.

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По его словам, канадское правительство уже заключило контракты с такими компаниями, как AstraZeneca, Novavax, Johnson & Johnson, Pfizer, Moderna, Sanofi и GSK (GlaxoSmithKline) на поставку вакцины.

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Также напомним, что глава целевой рабочей группы британского правительства по вакцинам Кейт Бингем заявила, что власти Великобритании не будут вакцинировать детей и молодежь от коронавируса. Вакцину в первую очередь получат люди старше 50 лет.

Сайт "Сегодня" сообщал, что в Украине также ведут разработки собственной вакцины:

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