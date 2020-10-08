Трюдо: все жители Канады получат бесплатную вакцину от коронавируса

Страна уже зарезервировала для себя более 300 млн доз

Жители Канады бесплатно получат вакцину от коронавируса после того, как она будет создана и проверена.

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Об этом заявил премьер страны Джастин Трюдо во время выступления в парламенте, передает телеканал CBC.

По его словам, канадское правительство уже заключило контракты с такими компаниями, как AstraZeneca, Novavax, Johnson & Johnson, Pfizer, Moderna, Sanofi и GSK (GlaxoSmithKline) на поставку вакцины.

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В общей сложности Канада зарезервировала для себя более 300 млн доз будущей вакцины. По условиям контрактов, страна получит их сразу же после того, как эти компании запустят свои разработки в производство.

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Согласно последним данным Университета Хопкинса, в Канаде подтверждено 175 380 случаев заражения коронавирусом, умерли 9593 человека.

Напомним, в ВОЗ рассказали, когда буде массово применяться вакцина против коронавируса.

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