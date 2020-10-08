Українська
$ 28,32
33,33
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Трюдо: все жители Канады получат бесплатную вакцину от коронавируса

8 октября, 11:50

Денис Беспалов Денис Беспалов

Страна уже зарезервировала для себя более 300 млн доз

Жители Канады бесплатно получат вакцину от коронавируса после того, как она будет создана и проверена.

Реклама

Об этом заявил премьер страны Джастин Трюдо во время выступления в парламенте, передает телеканал CBC.

По его словам, канадское правительство уже заключило контракты с такими компаниями, как AstraZeneca, Novavax, Johnson & Johnson, Pfizer, Moderna, Sanofi и GSK (GlaxoSmithKline) на поставку вакцины.

Читайте также: В Британии не будет массовой вакцинации от коронавируса: стала известна причина

В общей сложности Канада зарезервировала для себя более 300 млн доз будущей вакцины. По условиям контрактов, страна получит их сразу же после того, как эти компании запустят свои разработки в производство.

В тренде
Второй раз за неделю: в России снова поджег себя человек (видео)
Реклама

Согласно последним данным Университета Хопкинса, в Канаде подтверждено 175 380 случаев заражения коронавирусом, умерли 9593 человека.

Напомним, в ВОЗ рассказали, когда буде массово применяться вакцина против коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Канада вакцина коронавирус Джастин Трюдо
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Война в Нагорном Карабахе: самые важные события и заявления (онлайн)
Война в Нагорном Карабахе: самые важные события и заявления (онлайн)Другие страны
Азербайджан обратился к Раде из-за слов Кивы о
Азербайджан обратился к Раде из-за слов Кивы о "войне Армении с Турцией"Политика
Армения заявила, что готова к российским миротворцам в Карабахе. В России ответили
Армения заявила, что готова к российским миротворцам в Карабахе. В России ответилиДругие страны
Одним абзацем. Как прошла седьмая ночь боев за Нагорный Карабах
Одним абзацем. Как прошла седьмая ночь боев за Нагорный КарабахДругие страны
Что происходит в Нагорном Карабахе – главные подробности
Что происходит в Нагорном Карабахе – главные подробностиДругие страны
Новый обстрел Степанакерта: пострадали мирные жители
Новый обстрел Степанакерта: пострадали мирные жителиДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять