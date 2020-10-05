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В Британии не будет массовой вакцинации от коронавируса: стала известна причина

5 октября, 09:46

Денис Беспалов Денис Беспалов

Введение вакцины молодым здоровым людям может принести больше вреда, чем пользы

Власти Великобритании не будут вакцинировать детей и молодежь от коронавируса. Вакцину в первую очередь получат люди старше 50 лет.

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Об этом заявила глава целевой рабочей группы британского правительства по вакцинам Кейт Бингем, сообщает Financial Times.

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По ее словам, вакцину от коронавируса получит порядка 30 млн жителей Великобритании, население которой составляет около 67 млн человек.

Вакцинация лиц моложе 18 лет проводиться не будет, поскольку введение вакцины молодым здоровым людям может "принести больше вреда, чем пользы", объяснила Кейт Бингем.

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По ее словам, вакцинировать большее число жителей можно будет, только если эффективность препарата приблизится к 95%.

Ранее мы писали, что Украина может получить миллионы бесплатных доз вакцины от коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Великобритания вакцина коронавирус
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