В Британии добровольцев заразят COVID-19 для испытания вакцины – СМИ

В Великобритании в Лондоне через несколько месяцев могут начаться первые в мире испытания вакцины от коронавирусной инфекции, в ходе которых добровольцев будут намеренно заражать COVID-19. Об этом сообщила в среду газета Financial Times со ссылкой на анонимных организаторов исследования, передает Sky News.

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Официально об этом эксперименте, по информации издания, должны объявить на следующей неделе.

Отмечается, что участникам будет введена экспериментальная вакцина, и примерно через месяц они будут подвергнуты воздействию вируса Sars-Cov-2, вызывающего болезнь.

О какой именно вакцине идет речь пока не известно, но французская фармацевтическая компания Sanofi уже заявила, что это не ее препарат, который она разрабатывает совместно с британской GlaxoSmithKline.

В то же время источник из правительства рассказал издания, что они рассматривают возможность сотрудничества в области потенциальной разработки вакцины с помощью исследований с участием человека.

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"Эти обсуждения являются частью нашей работы по исследованию способов лечения, ограничения и, надеюсь, предотвращения вируса, чтобы мы могли быстрее положить конец пандемии", – отметил он.

Принимать участие в исследовании якобы уже согласилось около 2 тыс. человек.

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Издание также сообщило, что организаторы хотят отобрать от нескольких десятков до нескольких сотен здоровых молодых людей, каждый из которых получит больше 4 тыс. фунтов.

Источники рассказали, что испытания пройдут на территории специализированной клиники в районе Уайтчепел на востоке Лондона при строгом соблюдении карантина участниками исследования.

Добровольцы, принявшие препарат и зараженные вирусом будут помещены под наблюдение.

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Напомним, мы сообщали, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил готовность первым в стране испытать на себе вакцину от коронавируса COVID-19, когда она будет готова.

А в ВОЗ считают, что не стоит рассчитывать, что появление вакцины от коронавируса COVID-19 остановит пандемию этой инфекции в мире.

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