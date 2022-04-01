Мир
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам ‼ Переговоры с агрессором
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Мировые новости Другие страны

Казахстан продолжит инвестировать в Россию – замглавы АП

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
1 апреля, 12:17
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Страна будет контролировать любые инвестиции от подсанкционных лиц
Казахстанский чиновник Тимур Сулейменов рассказал о влиянии санкций РФ
Казахстанский чиновник Тимур Сулейменов рассказал о влиянии санкций РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Казахстан не будет инструментом для обхода санкций против России со стороны США и Европейского Союза и ищет пути законной торговли на российском рынке.

Об этом заявил в интервью Euractiv заместитель главы Администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов.

Реклама

"Несмотря на то, что мы являемся частью Экономического союза с Россией, Беларусью и другими странами, мы также являемся частью международного сообщества. Поэтому последнее, чего мы хотим, это вторичные санкции США и ЕС в отношении Казахстана", – сказал он.

Замглавы АП подчеркнул, что Казахстан продолжит инвестировать в Россию и привлекать инвестиции для Москвы, но сделает все возможное, чтобы контролировать подсанкционные товары.

"Мы сделаем все возможное, чтобы контролировать любые инвестиции от подсанкционных лиц в Казахстане, и это то, что мы хотели открыто донести до европейцев", – заявил Сулейманов.

Реклама

При этом он добавил, что Казахстан уважает территориальную целостность Украины.

"Мы не признавали и не признаем ни ситуацию с Крымом, ни ситуацию с Донбассом, потому что их не признает ООН. Мы будем уважать только решения, принятые на уровне Организации Объединенных Наций", – говорит он.

Отметим, что Тимур Сулейменов – казахстанский экономист, который работал в частном секторе до того, как занимал различные государственные должности, в том числе министра экономики.

Реклама

Санкции против РФ на 1 апреля

  • Marvell прекращает передачу продукции прямо и опосредованно клиентам, находящимся в России, Беларуси и на территории так называемых "ДНР" и "ЛНР". Marvell Technology Group – американская компания – разработчик полупроводниковой продукции.
  • Panduit сообщает, что временно приостановила прием заказов и доставку клиентам в России. Компания продолжит выплачивать зарплаты и льготы своим членам команды. Panduit – это мировой лидер в разработке и производстве средств коммуникации.
  • Материнская компания Atlona – Panduit – сообщает, что временно приостановила прием заказов и доставки клиентам в России. Panduit продолжит платить зарплаты и льготы своим российским членам команды.
  • Johnson Controls приостановили работу в России. Таким образом, Johnson Controls будет выполнять имеющиеся договорные обязательства, насколько это возможно, и в полном соответствии с санкциями, не принимая при этом новые бизнесы или заказы.
  • Intuit Inc приостановили учетные записи клиентов из России. Американская компания, производитель бухгалтерского ПО, широко используемый малым бизнесом и частными лицами.
  • Honeywell приостановили практически все продажи в России. Главная американская международная корпорация, производящая оружие, космические системы, автоматические и контролирующие системы, инженерные услуги, транспортационные системы.
  • Heidrick & Struggles приостановили все операции в России. Это международная поисковая компания со штаб-квартирой в Чикаго.
  • Citrix приостановили все продажи в России. Американская транснациональная корпорация, предоставляющая серверные, программные и компьютерные виртуализации, ПО и технологии облака.
  • Akamai Technologies приостановила деятельность в России и Беларуси. Akamai – ведущий поставщик услуг для акселерации вебсайтов, провайдер платформ доставки.
  • Киностудия Walt Disney Company с 7 апреля полностью приостанавливает прокат фильмов в российских кинотеатрах. Запрет коснется как зарубежных проектов студии, в частности "Смерти на Ниле", так и российских, таких как "Мистер Нокаут".

Читайте также:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Мир
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Украинцы за границей
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 09:00 31 марта
1
Личный состав 17500
Личный состав
2
Самолеты 135
Самолеты
3
Вертолеты 131
Вертолеты
4
Танки 614
Танки
5
ББМ 1735
ББМ
6
Артиллерия 311
Артиллерия
7
Средства ПВО 54
Средства ПВО
8
РСЗО 96
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 75
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 83
БПЛА
11
Катера 7
Катера
12
Транспорт 1201
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Наши ангелы-хранители

Игорь Сухих - ветеран АТО, доброволец теробороны; мастер спорта международного класса по военно-спортивному многоборью и рукопашному бою - чемпион Европы и мира. С первых дней вторжения пошел защищать родной Ирпень. Рискуя жизнью, спас более 20 земляков, погиб в неравном бою недалеко от своего дома.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Полковник Баранюк Владимир – командир 36-й отдельной бригады морской пехоты, которая сейчас защищает Мариуполь. Организовал круговую оборону города-героя. Благодаря его профессионализму не допустили прорыва боевых порядков. За личное мужество и эффективные действия по отражению атак врага получил звание Герой Украины.
Слава Україні!

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Мир
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять