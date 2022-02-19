Китай отвернулся от Путина и поддержал Украину — заявление из Пекина

Китай поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Об этом сказал министр иностранных дел Китая Ван И в своем выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности.
"Суверенитет, независимость и территориальная целостность каждой страны должны быть защищены, потому что это основная норма международных отношений. Украина не исключение. В документе, который китайское правительство выпустила на прошлой неделе, повторяется, что мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность всех стран. Если кто-то хочет поставить под сомнение такую позицию Китая, это будет означать раздувание ситуации и искажение позиции Китая", — сказал он.
О чем говорят на Мюнхенской конференции
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своем выступлении призвал Запад сплотиться и не дать президенту РФ Владимиру Путину вторгнуться в Украину.
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"Единство абсолютно необходимо, если мы собираемся сдержать акт агрессии Владимира Путина, который, по моему мнению, станет абсолютно катастрофическим... Будет много российских матерей плакать по своим сыновьям в случае новой агрессии РФ против Украины", — сказал он.
Вице-президент США Камала Харрис заявила, что Вашингтон и его партнеры готовы к беспрецедентным экономическим санкциям против России в случае эскалации.
Угроза вторжения России
- На фоне накапливания Россией войск у границ с Украиной было много прогнозов, что Россия начнет наступательные действия в ближайшее время. Американское агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на свои источники, что это может произойти уже 16 февраля, однако этого не случилось.
- Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки предупредила, что атака на Украину может начаться в любой момент.
- Представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер заявил, что РФ не выполнила полностью ни одного обязательства по комплексу мер по выполнению Минских соглашений.
- На фоне сохраняющейся угрозы от России Берлин принял решение перебросить своих военных и технику к ближайшим соседям агрессора. Первая группа из 130 солдат и 60 транспортных средств прибыла в Литву в четверг, 17 февраля.