Китай отвернулся от Путина и поддержал Украину — заявление из Пекина

Министр иностранных дел Китая Ван И высказал позицию своей страны по Украине

Министр иностранных дел Китая Ван И / Фото: Коллаж: Сегодня

Китай поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Об этом сказал министр иностранных дел Китая Ван И в своем выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Суверенитет, независимость и территориальная целостность каждой страны должны быть защищены, потому что это основная норма международных отношений. Украина не исключение. В документе, который китайское правительство выпустила на прошлой неделе, повторяется, что мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность всех стран. Если кто-то хочет поставить под сомнение такую позицию Китая, это будет означать раздувание ситуации и искажение позиции Китая", — сказал он.

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О чем говорят на Мюнхенской конференции

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своем выступлении призвал Запад сплотиться и не дать президенту РФ Владимиру Путину вторгнуться в Украину.

"Единство абсолютно необходимо, если мы собираемся сдержать акт агрессии Владимира Путина, который, по моему мнению, станет абсолютно катастрофическим... Будет много российских матерей плакать по своим сыновьям в случае новой агрессии РФ против Украины", — сказал он.

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что Вашингтон и его партнеры готовы к беспрецедентным экономическим санкциям против России в случае эскалации.

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Угроза вторжения России