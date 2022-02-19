Китай відвернувся від Путіна і підтримав Україну — заява з Пекіна

Міністр закордонних справ Китаю Ван І висловив позицію своєї країни щодо України

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Китай підтримує суверенітет та територіальну цілісність України. Про це сказав міністр закордонних справ Китаю Ван І у своєму виступі на Мюнхенській конференції з безпеки.

"Суверенітет, незалежність та територіальна цілісність кожної країни мають бути захищені, бо це основна норма міжнародних відносин. Україна не виняток. У документі, який китайський уряд випустив минулого тижня, повторюється, що ми підтримуємо суверенітет та територіальну цілісність усіх країн. Якщо хтось хоче поставити під сумнів таку позицію Китаю, це означатиме роздмухування ситуації та спотворення позиції Китаю", — сказав він.

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Про що говорять на Мюнхенській конференції

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон у своєму виступі закликав Захід згуртуватися та не дати президенту РФ Володимиру Путіну вторгнутися в Україну.

"Єдність абсолютно необхідна, якщо ми збираємося стримати акт агресії Володимира Путіна, який, на мою думку, стане абсолютно катастрофічним... Буде багато російських матерів плакати за своїми синами у разі нової агресії РФ проти України", — сказав він.

Віцепрезидентка США Камала Харріс заявила, що Вашингтон та його партнери готові до безпрецедентних економічних санкцій проти Росії у разі ескалації.

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Загроза вторгнення Росії