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Коронавирус боится гриппа: открыта неожиданная уязвимость COVID-19

23 марта, 19:12

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Возбудитель простуды блокирует размножение вируса SARS-CoV-2

У людей появился неожиданный союзник в борьбе с коронавирусной инфекцией – это обычный вирус гриппа, который может вытеснять COVID-19 из организма-хозяина.

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Об этом говорится в исследовании ученых из британского университета Глазго, которое было опубликовано в научном издании The Journal of Infectious Diseases.

Исследователи из Центра вирусных исследований в Глазго утверждают, что эксперименты на клетках слизистой оболочки дыхательных путей человека показали, что заражение риновирусом (возбудитель гриппа) подавляет SARS-CoV-2, который вызывает коронавирусную болезнь.

Этот эффект наблюдается не только при одновременном заражении, но и даже если коронавирус заразит клетку на 24 часа раньше.

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Таким образом, авторы исследования пришли к выводу, что распространение обычной простуды может снизить количество новых случаев COVID-19.

Кроме того, оказалось что при попадании риновируса в клетку запускается иммунная реакция, которая блокирует способность SARS-CoV-2 к репликации – то есть размножению.

Однако использовать это открытие можно только в краткосрочной перспективе, потому что возбудитель коронавируса из-за риновируса не умирает, а лишь "засыпает". Поэтому, когда организм человека победит простуду, ему придется бороться также и с COVID-19.

Напомним, что ранее украинские ученые обнаружили в Ивано-Франковске и Киеве 19 случаев ранее неизвестной мутации COVID-19.

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