Последние исследования по COVID-19: возможна необратимая потеря слуха

У некоторых пациентов проблемы со слухом возникли через два месяца после болезни

Коронавирусная инфекция COVID-19 может вызывать внезапную и необратимую потерю слуха, что требует раннего выявления и неотложного лечения.

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Об этом заявили исследователи Университетского колледжа Лондона, передает The Gardian со ссылкой на медицинское издание BMJ Case Reports.

"Было обнаружено, что коронавирус влияет на организм разными путями, от потери вкуса и запаха до повреждения органов. Теперь врачи сообщили новые доказательства того, что Covid также может повлиять на слух", – пишет издание.

Так, эксперты Университетского колледжа Лондона сообщают о 45-летнем мужчине, который был госпитализирован с коронавирусом на искусственную вентиляцию легких, которого лечили противовирусным ремдесивиром и внутривенными стероидами. Через неделю после выхода из реанимации у него появился звон в ушах, а затем он перестал слышать левым ухом.

Исследователи утверждает, что ни одно из лекарств, которые принимал мужчина, не могли повредить его слух и у него никогда раньше не было проблем со слухом.

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Это первый зарегистрированный случай в Великобритании, хотя несколько подобных сообщений было получено и из других стран.

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Более ранние наблюдения ученых показали, что 16 из 121 госпитализированных с COVID-19 пациентов, участвовавших в специальном опросе, сообщали по проблемах со слухом примерно через два месяца после выписки.

Напомним, согласно данным австралийских ученых, коронавирус может оставаться на банкнотах, стеклянных и стальных поверхностях в течение 28 дней в прохладном климате, поэтому на холоде становится только сильнее.

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