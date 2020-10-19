Коронавирус продолжает наступать. В мире уже более 40 млн инфицированных

Летальных случаев уже больше 1,1 млн

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 40 млн. От COVID-19 умерли уже более 1,1 млн человек.

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Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.

Так, по состоянию на полдень 19 октября в мире было зарегистрировано:

40 050 902 случаев инфицирования;

1 113 750 летальных исходов.

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Топ-10 стран по количеству инфицированных:

США – 8 154 936; Индия – 7 550 273; Бразилия – 5 224 362; Россия – 1 406 504; Аргентина – 989 680; Колумбия – 959 572; Франция – 938 606; Испания – 936 560; Перу – 868 675; Мексика – 851 227.

В Украине всего инфекцию подтвердили у 303 638 человек. Умерли 5673 человека. Вылечить от COVID-19 удалось 126 489 инфицированных.

Ранее новости "Сегодня" опубликовали недельную динамику коронавируса в Украине.

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