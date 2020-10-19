Коронавирус продолжает наступать. В мире уже более 40 млн инфицированных

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 40 млн. От COVID-19 умерли уже более 1,1 млн человек.
Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.
Так, по состоянию на полдень 19 октября в мире было зарегистрировано:
- 40 050 902 случаев инфицирования;
- 1 113 750 летальных исходов.
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Топ-10 стран по количеству инфицированных:
- США – 8 154 936;
- Индия – 7 550 273;
- Бразилия – 5 224 362;
- Россия – 1 406 504;
- Аргентина – 989 680;
- Колумбия – 959 572;
- Франция – 938 606;
- Испания – 936 560;
- Перу – 868 675;
- Мексика – 851 227.
В Украине всего инфекцию подтвердили у 303 638 человек. Умерли 5673 человека. Вылечить от COVID-19 удалось 126 489 инфицированных.
Ранее новости "Сегодня" опубликовали недельную динамику коронавируса в Украине.
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