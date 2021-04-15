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Коронавирус вызывает тромбоз намного чаще, чем вакцина – ученые

15 апреля, 16:58

Денис Беспалов Денис Беспалов

Ученые пришли к выводу, что вакцины провоцируют образование тромбов в мозге в 8-10 раз реже, чем коронавирус

Вакцины от коронавируса провоцируют образование тромбов в мозге в 8-10 раз реже, чем COVID-19.

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Об этом сообщила пресс-служба Оксфордского университета.

"Мы пришли к двум важным выводам. Во-первых, коронавирусная инфекция резко повышает вероятность появления тромбов в сосудах мозга. Во-вторых, вероятность их появления при заражении COVID-19 заметно выше, чем это характерно для всех существующих вакцин, что справедливо и для молодых людей в возрасте до 30 лет", – заявил профессор Оксфордского университета Пол Харрисон.

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Ранее сообщалось, что после скандалов вокруг вакцины от коронавируса AstraZeneca из-за сообщений о возникновении тромбов в безопасности еще одной прививки начали сомневаться. На этот раз под прицелом оказалась американская компания Johnson & Johnson и ее вакцина Janssen.

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вакцина коронавирус COVID-19 AstraZeneca
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