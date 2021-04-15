Коронавірус викликає тромбоз набагато частіше, ніж вакцина – вчені

Вакцини від коронавірусу провокують утворення тромбів у мозку ввосьмеро-вдесятеро рідше, ніж COVID-19.
Про це повідомила пресслужба Оксфордського університету.
"Ми дійшли двох важливих висновків. По-перше, коронавірусна інфекція різко підвищує ймовірність появи тромбів у судинах мозку. По-друге, ймовірність їх появи при зараженні на COVID-19 помітно вище, ніж це характерно для всіх існуючих вакцин, що справедливо і для молодих людей віком до 30 років", – заявив професор Оксфордського університету Пол Гаррісон.
Читайте також: Коли можна робити інші щеплення після COVID-вакцини? Відповіли в МОЗ
Раніше повідомлялося, що після скандалів навколо вакцини від коронавірусу AstraZeneca через повідомлення про виникнення тромбів в безпеці ще одного щеплення почали сумніватися. Цього разу під прицілом опинилася американська компанія Johnson & Johnson і її вакцина Janssen.
Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк