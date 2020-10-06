Кто из лидеров мира переболел коронавирусом – 9 фамилий

Стало известно кто из мировых лидеров переболел COVID-19. Среди них, Михаил Мишустин, Дональд Трамп и др.

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Об этом сообщает Telegram-канал PORNSTAT/статистика.

В марте коронавирус был обнаружен у премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

В конце апреля – у глава правительства России Михаил Мишустина. В начале июня – премьер-министра Армении Никол Пашинян.

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После подтвердили болезнь у президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса. А также тест президента Бразилии Жаира Болсонару на коронавирус показал положительный результат. Исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес тоже заразилась коронавирусом.

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Уже к концу июля переболел президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он сообщил, что перенес коронавирус на ногах.



В сентябре гватемальский президент Алехандро Джамматтеи заразился COVID-19.

А уже в октябре – президент США Дональд Трамп и его жена Мелания заявили о том, что заражены.

Стоит отметить, что все мировые лидеры, которые сообщали о своей болезни живы и продолжают свою работу.

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Напомним, состояние здоровья Дональда Трампа подняло цены на нефть - цены на нефть эталонных марок растут 5 октября после заметного снижения на прошлой неделе.

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