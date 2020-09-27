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Латушко заявил, что готов создать альтернативный МИД Беларуси за границей

27 сентября, 20:02

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Оппозиционер подтвердил, что Координационный совет продолжает работу

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко заявил о готовности создать альтернативную структуру Министерства иностранных дел республики за рубежом.

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Об этом он сообщил в эфире телеканала "Дождь".

"Для меня никакой проблемой не является создание параллельного Министерства иностранных дел за границей. Сегодня заявили об отставке еще ряд дипломатов, так что без проблем может быть создан параллельный МИД", — сказал он.

Кроме того, Латушко подтвердил, то Координационный совет оппозиции продолжает работу, поддерживает контакты, несмотря на то что часть его членов арестована, а часть находится за границей. Идет работа над антикризисной программой.

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Сегодня в Беларуси проходит "народная инаугурация". В столице проходят задержания протестующих. Кроме того, в Минске начались перебои в работе интернета. Один из операторов мобильной связи объяснил это "распоряжением уполномоченных государственных органов".

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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МИД Беларусь оппозиция Павел Латушко
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