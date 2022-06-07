Латвия попросила не переживать за "лицо Путина": цитаты мировых лидеров за 7 июня

Западные лидеры высказывались относительно вариантов окончания войны и призвали Россию прекратить воровать продовольствие, а потом орать на весь мир, что все будут голодать.
Сайт "Сегодня" собрал самые важные заявления мировых политиков за 7 июня об Украине.
Перемирие, но не любой ценой
Удержавшийся в своем креслепремьер-министр Великобритании Борис Джонсон сакцентировал внимание на том, что нельзя соглашаться на шаткое перемирие с Путиным.
"Мир должен избегать любого результата, который может создать впечатление, что необоснованная агрессия Путина принесла плоды", – отметил британский друг Украины.
Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс отметил, что не стоит переживать за лицо Путина.
"Демократический мир должен защищать прежде всего ценности и честь. Не стоит слишком переживать по поводу эмоционального благополучия агрессоров, они все равно не оценят эту недюжинную доброту", – сказал глава МИД Латвии.
"Мы должны всесторонне поддерживать Украину, увеличить давление на Россию, усиливая санкции, снижая энергетическую зависимость от агрессора. Мы должны сделать все возможное, чтобы защитить наши ценности и мир. Мы находимся и хотим оставаться на правильной стороне истории", – отметил президент Литвы Гитанас Науседа.
Вопрос зерна
Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что Россия решила заработать на краденном украинском зерне.
"Есть достоверные сообщения, как мы увидели сегодня в одной из наших ведущих газет, что Россия разворовывает украинский экспорт зерна… чтобы продавать для собственной прибыли", – заявил Блинкен.
Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что армия РФ усугубляет продовольственный кризис.
"Очередной российский ракетный удар, способствующий глобальному продовольственному кризису. Российские войска уничтожили второй по величине зерновой терминал в Украине в Николаеве", – отметил Боррель.
Предыдущие высказывания:
- 2 июня посол США в Украине Бриджит Бринк, которая передала верительные грамоты президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщила, что ВСУ самостоятельно могут определить, куда стрелять из передаваемых нам систем залпового огня HIMARS.
- 1 мая президент США Джо Байден заявил, что мир должен привлечь Россию к ответственности за жестокое вторжение в Украину.
- 31 мая западные лидеры высказывались за наказание международного преступника Владимира Путина руками украинцев и говорили о злосчастном 6-м пакете санкций.
- 27 мая Италия выступила за перемирие, Германия неожиданно была за наказание России.