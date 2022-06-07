Латвия попросила не переживать за "лицо Путина": цитаты мировых лидеров за 7 июня

В Вашингтоне заявили про кражу Россией украинского зерна

Западные политики пытаются изменить ситуацию с блокадой зерна в Украине / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Западные лидеры высказывались относительно вариантов окончания войны и призвали Россию прекратить воровать продовольствие, а потом орать на весь мир, что все будут голодать.

Сайт "Сегодня" собрал самые важные заявления мировых политиков за 7 июня об Украине.

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Перемирие, но не любой ценой

Удержавшийся в своем креслепремьер-министр Великобритании Борис Джонсон сакцентировал внимание на том, что нельзя соглашаться на шаткое перемирие с Путиным.

"Мир должен избегать любого результата, который может создать впечатление, что необоснованная агрессия Путина принесла плоды", – отметил британский друг Украины.

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс отметил, что не стоит переживать за лицо Путина.

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"Демократический мир должен защищать прежде всего ценности и честь. Не стоит слишком переживать по поводу эмоционального благополучия агрессоров, они все равно не оценят эту недюжинную доброту", – сказал глава МИД Латвии.

"Мы должны всесторонне поддерживать Украину, увеличить давление на Россию, усиливая санкции, снижая энергетическую зависимость от агрессора. Мы должны сделать все возможное, чтобы защитить наши ценности и мир. Мы находимся и хотим оставаться на правильной стороне истории", – отметил президент Литвы Гитанас Науседа.

Вопрос зерна

Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что Россия решила заработать на краденном украинском зерне.

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"Есть достоверные сообщения, как мы увидели сегодня в одной из наших ведущих газет, что Россия разворовывает украинский экспорт зерна… чтобы продавать для собственной прибыли", – заявил Блинкен.

Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что армия РФ усугубляет продовольственный кризис.

"Очередной российский ракетный удар, способствующий глобальному продовольственному кризису. Российские войска уничтожили второй по величине зерновой терминал в Украине в Николаеве", – отметил Боррель.

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