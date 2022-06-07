Латвія попросила не пейматися через "обличчя Путіна": цитати світових лідерів за 7 червня

У Вашингтоні заявили про крадіжку Росією українського зерна

Західні політики намагаються змінити ситуацію із блокадою зерна в Україні / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Західні лідери висловлювалися щодо варіантів закінчення війни і закликали Росію припинити красти продовольство, а потім кричати на весь світ, що всі будуть голодні.

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші заяви світових політиків за 7 червня про Україну.

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Перемир'я, але не будь-якою ціною

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який утримався в своєму кріслі, закцентував увагу, що не можна погоджуватися на хитке перемир'я з Путіним.

"Світ повинен уникати будь-якого результату, який може створити враження, що необґрунтована агресія Путіна принесла плоди", – наголосив британський друг України.

Глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс зазначив, що не варто переживати за обличчя Путіна.

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"Демократичний світ повинен захищати передусім цінності та честь. Не варто надто хвилюватися з приводу емоційного благополуччя агресорів, вони все одно не оцінять цю незвичайну доброту ", – сказав глава МЗС Латвії.

"Ми повинні всебічно підтримувати Україну, збільшити тиск на Росію, посилюючи санкції, знижуючи енергетичну залежність від агресора. Ми повинні зробити все можливе, щоб захистити наші цінності та мир. Ми знаходимося і хочемо залишатися на правильній стороні історії", – зазначив президент Литви Гітанас Науседа.

Питання зерна

Держсекретар США Ентоні Блінкен зазначив, що Росія вирішила заробити на краденому українському зерні.

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"Є достовірні повідомлення, як ми побачили сьогодні в одній із наших провідних газет, що Росія розкрадає український експорт зерна, щоб продавати для власного прибутку", – заявив Блінкен.

Верховний представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що армія РФ посилює продовольчу кризу.

"Черговий російський ракетний удар, що сприяє глобальній продовольчій кризі. Російські війська знищили другий за величиною зерновий термінал в Україні у Миколаєві", – зазначив Боррель.

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