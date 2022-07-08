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Лаврову устроили бойкот на встрече G20: "Когда вы остановите войну?"

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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8 июля, 10:45
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Глава МИД России впервые с начала полномасштабной войны встретился с дипломатами США и Европы
Лаврову устроили бойкот на саммите G20.
Лаврову устроили бойкот на саммите G20. / Фото: Коллаж: Сегодня

На саммите "Большой двадцатки" (G20), который проходит на уровне глав МИД на индонезийском острове Бали, руководители дипломатий промышленно развитых стран бойкотировали главу Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова. С ним даже отказались сделать общее фото.

Об этом сообщает Kyodo News.

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Комментируя отказ от совместного фото с ним, Лавров заявил, что "никого не приглашал фотографироваться" и вообще "никого никуда не приглашал". Также он добавил, что на встречу G20 он поехал, потому что ему просто "было интересно понять, чем дышит Запад".

Как известно, для Лаврова встреча G20 – первая возможность принять участие в многостороннем мероприятии с участием министров иностранных дел промышленно развитых стран после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Бойкот российской делегации проявился не только в отказе сделать фото с Лавровым. По словам министра иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди, на встрече министров финансов и управляющих центральных банков стран "Большой двадцатки" в знак протеста против военной агрессии России делегации США, Канады и Европы вышли , когда российские официальные лица собирались выступать.

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Как пишет агентство Reuters, в начале встречи министров, когда глава МИД России пожал руку индонезийской коллеге Ретно Марсуди, раздались возгласы "Когда вы остановите войну" и "Почему бы вам не прекратить войну".

Кроме того, высокопоставленный чиновник МИД Индонезии рассказал агентству, что от встречи в пятницу не ожидается коммюнике. В Госдепе США заявили, что по результатам встречи вряд ли "будет достигнут консенсус в отношении Украины".

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Сергей Лавров. Фото: Kyodo

Лавров досрочно покидает саммит

Как пишет Spiegel, Лавров досрочно покидает встречу G20. Он не будет участвовать в официальной трапезе и рабочей сессии во второй половине дня.

"Лавров еще проведет двусторонние переговоры, затем обращается к прессе и уедет", – сообщила представитель МИД России Мария Захарова.

Глава МИД России покинул зал заседаний сразу после выступления. Он также не ответил на вопросы министра иностранных дел Германии Анналены Бербок.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин подтвердил свое участие в саммите G20. На мероприятии пригласили выступить президента Украины Владимира Зеленского. Саммит запланирован на 15-16 ноября.

Ранее мы писали, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен хочет увидеть президента РФ Владимира Путина на саммите G20.

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