Лицемерно и поверхностно. Канада открыто обвинила Иран в гибели "Боинга" МАУ

Канадское правительство предъявило ультиматум Тегерану – раскрыть данные о военных и сознаться в попытке скрыть следы преступления

Гражданское и военное руководство Ирана несет полную ответственность за крушение лайнера "Международных авиалиний Украины" около Тегерана в 2020 году.

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Об этом говорится в новом докладе опубликованном правительством Канады.

Документ "Авиакатастрофа МАУ. Рейс 752: Фактический анализ" был представлен премьер-министром Джастином Трюдо, а также главами МИД Минтранса 24 июня.

"В докладе подчеркивается безрассудство, некомпетентность и бессмысленное пренебрежение человеческих жизней иранскими властями", – заявил Трюдо.

Он добавил, что канадские эксперты пришли к выводу о том, что официальная оценка событий Ираном была "лицемерной, вводящей в заблуждение, поверхностной и умышленно игнорирующей ключевые факторы".

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"Это подтверждает мнение Канады о том, что действия и бездействие Ирана в отношении рейса PS752 представляют собой нарушение его обязательств по международному праву", – говорится в докладе.

Проанализировав все имеющиеся на сегодняшний день данные о катастрофе, авторы исследования пришли к выводу, что иранские военные перевели зенитные системы в состояние повышенной боевой готовности, игнорируя элементарные меры предосторожности – не закрыв воздушное пространство над Тегераном и не уведомив авиакомпании.

Таким образом, риску подверглись все рейсы, которые вылетали или садились в Тегеране 8 января 2020 года, в том числе четыре гражданских рейса, которые вылетели непосредственно перед рейсом PS752, который направлялся в Киев.

На этом фоне от Ирана потребовали:

предоставить полный отчет о тренировках военных и процедурах командования и управления противовоздушными операциями;

отчитаться о попытке скрыть следы преступления, включая снос места крушения бульдозерами до момента прибытия следователей;

"Иран обязан предоставить эти ответы всему миру, потому что без них ни одна страна, авиакомпания или пассажир не могут быть уверены в безопасности иранского воздушного пространства", – говорится в заявлении канадского правительства.