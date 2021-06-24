Лицемірно й поверхово. Канада відкрито звинуватила Іран в загибелі "Боїнгу" МАУ

Канадський уряд пред'явив ультиматум Тегерану – розкрити дані про військових і зізнатися в спробі приховати сліди злочину

Цивільне та військове керівництво Ірану несе повну відповідальність за катастрофу лайнера "Міжнародних авіаліній України" поблизу Тегерана в 2020 році.

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Про це йдеться в новому доповіді опублікованому урядом Канади.

Документ "Авіакатастрофа МАУ. Рейс 752: Фактичний аналіз" був представлений прем'єр-міністром Джастіном Трюдо, а також главами МЗС та Мінтрансу 24 червня.

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"У доповіді підкреслюється нерозсудливість, некомпетентність і безглузде нехтування людськими життяси іранською владою", – заявив Трюдо.

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Він додав, що канадські експерти дійшли висновку про те, що офіційна оцінка подій Іраном була "лицемірною, поверховою і такою, що вводить в оману та навмисно ігнорує ключові фактори".

"Це підтверджує думку Канади про те, що дії і бездіяльність Ірану щодо рейсу PS752 є порушенням його зобов'язань за міжнародним правом", – йдеться в доповіді.

Проаналізувавши всі наявні на сьогодні дані про катастрофу, автори дослідження дійшли висновку, що іранські військові перевели зенітні системи в стан підвищеної бойової готовності, ігноруючи елементарні запобіжні заходи – не замкнувши повітряний простір над Тегераном і не повідомивши авіакомпаніям.

Отже, на ризик наразилися всі рейси, які вилітали або сідали в Тегерані 8 січня 2020 року, зокрема чотири цивільні рейсу, які вилетіли безпосередньо перед рейсом PS752, що прямував до Києва.

На цьому тлі від Ірану зажадали:

надати повний звіт про тренування військових і процедури командування і управління протиповітряними операціями;

відзвітувати про спробу приховати сліди злочину, зокрема знесення місця аварії бульдозерами до моменту прибуття слідчих.

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"Іран має надати ці відповіді всьому світу, тому що без них жодна країна, авіакомпанія або пасажир не можуть бути впевнені в безпеці іранського повітряного простору", – йдеться в заяві канадського уряду.

Нагадаємо, раніше цього місяця президент України Володимир Зеленський домовився з Трюдо координувати дії у справі про збитий Іраном літаку.

Також повідомлялося, що Іран почав виплату компенсацій родичам збитого літака – деякі сім'ї вже отримали по 150 тис. доларів.