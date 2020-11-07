"Как будто метро построили": Лукашенко объявил Беларусь ядерной державой

Нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь становится ядерной державой, поскольку там открылась атомная электростанция.
Об этом он сказал во время посещения БелАЭС, передает БЕЛТА.
"Все так буднично, как будто метро построили. Исторический момент – страна становится ядерной державой", – считает Лукашенко.
Кроме того, он предварительно осмотрел территорию станции с вертолета. Агентство отмечает, что со вводом АЭС Беларусь вступает в мировой клуб государств, использующих атомную энергию в мирных целях.
7 ноября Александр Лукашенко прибыл в Островец, чтобы открыть первую АЭС в Беларуси, против запуска которой выступает соседняя Литва.
БелАЭС находится рядом с городом Островец в Гродненской области, в 50 км от Вильнюса. Ее строили с 2011 года по российскому проекту ВВЭР-1200. Генподрядчиком строительства АЭС является Атомстройэкспорт, структура Росатома.
Ранее Александр Лукашенко снова пообещал согражданам выборы главы государства, если такова будет воля народа.
Напомним, Европейский Cоюз ввел санкции против Александра Лукашенко, решение опубликовано в официальном журнале ЕС.
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