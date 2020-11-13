Нелегитимный президент признал, что в Минске созданы 500 «дружин» по срезанию ленточек и флаго

Нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко заинтересовался расследованием смерти 31-летнего оппозиционера Романа Бондаренко и потребовал, чтобы Генпрокуратура Беларуси взяла его под свой контроль.

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Об этом сообщает государственное белорусское информагентство БелТА.

Он рассказал свою версию событий, которые привели к смерти Бондаренко. По его словам, в "богатеньких кварталах" вывешивали бело-красно-белые ленточки и флаги, которые он назвал "коллаборационистскими профашистскими".

"Под этими флагами в годы Великой Отечественной войны с этими повязками ходили полицаи и людей расстреливали. Портреты Гитлера на всех мероприятиях, кадры есть хроники, под этими были флагами. У нас, в стране, где каждый третий погиб. Представляете, какое к этому отношение", – заявил Лукашенко.

Он добавил, что в Минске было создано около 500 "дружин" по срезанию ленточек и флагов.

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"В одном из дворов <…> они пришли срезать флаги. А те, кто там живет и эти ленточки вывешивал (на заборах, спортивных площадках), выскочили из домов, – рассказал Лукашенко. - И потасовки были. Завязалась драка, притом серьезная. И кто-то из протестующих позвонил "карателям" в милицию. Выехал усиленный наряд. Когда они подъехали, все разбежались".

Диктатор уверяет, что Роман Бондаренко получил травму в нетрезвом состоянии.

"Это признано. Заключение сегодня представил Следственный комитет. Они выложили это все. Он был пьяным. Конечно, его взяли и повезли в этот отдел. Ему стало плохо по дороге, как мне доложили. Они вызвали скорую помощь и отправили его в больницу", – рассказал Лукашенко.

В тренде Лукашенко отреагировал на смерть оппозиционера в милиции: приплел Гитлера и фашизм

Внимание, на видео присутствуют сцены насилия:

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Напомним, избитого милиционерами-"титушками" Бондаренко забрали в Центральный РУВД Минска, после чего уже в состоянии комы отправили в Больницу скорой медпомощи. У него был отек мозга, закрытая черепно-мозговая травма, субдуральные гематомы, ушибы и ссадины. По словам медиков, был один шанс из тысячи, что он выживет, однако родственники все равно надеялись на лучшее.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз готов усилить санкции против властей Беларуси из-за убийства Романа Бондаренко.

Также напомним, что Украина осудила Беларусь из-за смерти оппозиционера и потребовала наказания убийц.

А в самом Минске люди вышли на новую акцию протеста со свечами, лампадками и цветами:

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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