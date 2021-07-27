Лукашенко сказал, какую возглавил бы партию в России

Белорусский лидер заявил, что он самый страшный приверженец природы, поэтому и партию возглавил бы соответствующую

Лукашенко помечтал о политике в России. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко предположил, что мог бы возглавить российскую партию "зеленых". Об этом он сказал во время встречи с руководством Курчатовского института (РФ).

"Говорят, что вот Лукашенко историк и аграрий. Никакой я не историк и не аграрий – я самый страшный приверженец природы. Вот если бы надо было какую-то партию возглавить на западе, в России, у нас то нет, – партия "зеленых" я бы возглавил", – сказал Лукашенко.

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Как известно, Лукашенко уже возглавил очередной раз Беларусь в августе прошлого года по итогам президентских выборов. Правда их не признал цивилизованный мир, в том числе и Украина, а самого Лукашенко называют теперь самопровозглашенным лидером и диктатором.

После этого в Беларуси начались месяцы массовых протестов, а за решеткой побывали тысячи белорусов, которые мирно протестовали против действующего режима.

Выходка официального Минска с принудительной посадкой самолета Ryanair вообще шокировала мир – страны Европы запретили полеты над Беларусью.

Режим Лукашенко нарвался на санкции Евросоюза, ограничительные меры готовит даже Украина .

. Лукашенко пошел еще дальше – недавно подписал закон "Об изменении законов по защите суверенитета и конституционного строя", которым разрешил привлекать армию к борьбе с протестами.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно Лукашенко назвал "фейком" принудительную посадку самолета Ryanair.