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Лукашенко сказав, яку очолив би партію в Росії

27 липня 2021 12:25

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Білоруський лідер заявив, що він найстрашніший прихильник природи, тому і партію очолив би відповідну

Лукашенко помріяв про політику в Росії. Фото: REUTERS / Maxim Shemetov

Лукашенко помріяв про політику в Росії. Фото: REUTERS / Maxim Shemetov

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко припустив, що міг би очолити російську партію "зелених". Про це він сказав під час зустрічі з керівництвом Курчатовського інституту (РФ).

"Кажуть, що ось Лукашенко історик і аграрій. Ніякий я не історик і не аграрій – я найстрашніший прихильник природи. От якби треба було якусь партію очолити на заході, в Росії, у нас то ні, – партію "зелених" я б очолив", – сказав Лукашенко.

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  • Як відомо, Лукашенко вже очолив черговий раз Білорусь у серпні минулого року за підсумками президентських виборів. Правда їх не визнав цивілізований світ, у тому числі і Україна, а самого Лукашенка називають тепер самопроголошеним лідером і диктатором.
  • Після цього у Білорусі почалися місяці масових протестів, а за гратами побували тисячі білорусів, які мирно протестували проти чинного режиму.
  • Витівка офіційного Мінська з примусовою посадкою літака Ryanair взагалі шокувала світ – країни Європи заборонили польоти над Білоруссю.
  • Режим Лукашенка нарвався на санкції Євросоюзу, обмежувальні заходи готує навіть Україна.
  • Лукашенко пішов ще далі – нещодавно підписав закон "Про зміну законів щодо захисту суверенітету і конституційного ладу", яким дозволив залучати армію до боротьби з протестами.

Як повідомляли новини "Сьогодні", нещодавно Лукашенко назвав "фейком" примусову посадку літака Ryanair.

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