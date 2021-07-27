Лукашенко сказав, яку очолив би партію в Росії

Білоруський лідер заявив, що він найстрашніший прихильник природи, тому і партію очолив би відповідну

Лукашенко помріяв про політику в Росії. Фото: REUTERS / Maxim Shemetov

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко припустив, що міг би очолити російську партію "зелених". Про це він сказав під час зустрічі з керівництвом Курчатовського інституту (РФ).

"Кажуть, що ось Лукашенко історик і аграрій. Ніякий я не історик і не аграрій – я найстрашніший прихильник природи. От якби треба було якусь партію очолити на заході, в Росії, у нас то ні, – партію "зелених" я б очолив", – сказав Лукашенко.

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Як відомо, Лукашенко вже очолив черговий раз Білорусь у серпні минулого року за підсумками президентських виборів. Правда їх не визнав цивілізований світ, у тому числі і Україна, а самого Лукашенка називають тепер самопроголошеним лідером і диктатором.

Після цього у Білорусі почалися місяці масових протестів, а за гратами побували тисячі білорусів, які мирно протестували проти чинного режиму.

Витівка офіційного Мінська з примусовою посадкою літака Ryanair взагалі шокувала світ – країни Європи заборонили польоти над Білоруссю.

Режим Лукашенка нарвався на санкції Євросоюзу, обмежувальні заходи готує навіть Україна .

. Лукашенко пішов ще далі – нещодавно підписав закон "Про зміну законів щодо захисту суверенітету і конституційного ладу", яким дозволив залучати армію до боротьби з протестами.

Як повідомляли новини "Сьогодні", нещодавно Лукашенко назвав "фейком" примусову посадку літака Ryanair.