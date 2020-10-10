Лукашенко в СИЗО и Женский марш в Минске. Что происходит в Беларуси

На улицы Минска на очередной марш вышли женщины с цветами. Также известно, что Александр Лукашенко посетил СИЗО КГБ, где находятся политзаключенные.

Об этом сообщает TUT.by.

Как сообщает издание, Лукашенко сегодня утром посетил СИЗО КГБ, где находятся некоторые из признанных правозащитниками политзаключенные, в том числе Виктор Бабарико.



Также на проспект Независимости в Минске вышли женщины с цветами в руках. Они прогуливаются небольшими группами, либо в одиночку.



Подобная форма проведения акции – альтернатива традиционным женским маршам.

Напомним, 19 сентября в Минске тысячи женщин вышли на "Блестящий марш" – акцию протеста, главным отличием которой была яркая и блестящая одежда участниц.

Также, 10 октября экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановкая пришла на Женский марш, который проходит в поддержку белорусок в Вильнюсе.

Видео: Telegram-канал Nexта

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться