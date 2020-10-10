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Лукашенко в СИЗО и Женский марш в Минске. Что происходит в Беларуси

10 октября, 16:58

Мария Журенко Мария Журенко

Лукашенко посетил СИЗО, где находится Бабарико

На улицы Минска на очередной марш вышли женщины с цветами. Также известно, что Александр Лукашенко посетил СИЗО КГБ, где находятся политзаключенные.

Об этом сообщает TUT.by.

Как сообщает издание, Лукашенко сегодня утром посетил СИЗО КГБ, где находятся некоторые из признанных правозащитниками политзаключенные, в том числе Виктор Бабарико.

Также на проспект Независимости в Минске вышли женщины с цветами в руках. Они прогуливаются небольшими группами, либо в одиночку.

Подобная форма проведения акции – альтернатива традиционным женским маршам.

Напомним, 19 сентября в Минске тысячи женщин вышли на "Блестящий марш" – акцию протеста, главным отличием которой была яркая и блестящая одежда участниц.

Также, 10 октября экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановкая пришла на Женский марш, который проходит в поддержку белорусок в Вильнюсе.

Видео: Telegram-канал Nexта

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Беларусь Минск марш Александр Лукашенко
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