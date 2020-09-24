Лукашенко закручивает гайки: прокуратура готовится "стабилизировать" Беларусь

Правоохранители разрабатывают новую стратегию для обеспечения правопорядка в стране

На фоне массовых арестов участников антиправительственных протестов по всей стране прокуратура Беларуси решила принять "дополнительные меры по стабилизации ситуации в стране".

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Как сообщает БелТА, об этом 24 сентября заявил журналистам генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед.

В связи с этим в Генпрокуратуре созвали координационное совещание по борьбе с преступностью и коррупцией.

"Его основная цель – совместно с правоохранительным блоком, иными компетентными органами и организациями выработать тактику и стратегию действий по реализации поручений главы государства и обеспечить правопорядок в стране", – сказал Андрей Швед.

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Напомним, что 23 сентября во Дворце Независимости в Минске прошла церемония инаугурации Александра Лукашенко. Это стало неожиданностью для всех и, в том числе, для белорусов, поскольку о мероприятии не сообщалось заранее, а также не было трансляции.

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Однако западный мир единогласно отказался признавать Лукашенко президентом даже после инаугурации. О реакции стран Евросоюза на принесение им присяги читайте на сайте "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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