В Беларуси на акциях протеста задержали более 250 человек

В Беларуси во время акций протестов против инаугурации Александра Лукашенко задержали более 250 человек.
Об этом свидетельствуют данные сайта "Весна".
Протестующие сообщили о том, что силовики использовали против них перцовый газ, а также стреляли в воздух.
Протестующих задерживали в Минске, Могилеве, Гродно, Гомеле, Бресте, Боровлянах, Смиловичах, Столине, Борисове, Барановичах, Поставах и Молодечно.
Всего на улицах Беларуси собрались более 5 тыс. человек, которые не согласны с инаугурацией Александра Лукашенко.
В поддержку протестующих выступают также США и Канада. Власти заявили, что считают тайную инаугурацию Лукашенко неправильной.
В Госдепартаменте США заявили, чтовыборы в Беларуси были проведены нечестно, поэтому результаты не могут быть признаны законными.
Также новости "Сегодня" писали, что 23 сентября Александр Лукашенко неожиданно провел закрытую инаугурацию и вступил на пост президента.
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