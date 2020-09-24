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В Беларуси на акциях протеста задержали более 250 человек

24 сентября, 05:10

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

В Беларуси на акциях протеста против инаугурации Лукашенко задерживают протестующих

В Беларуси во время акций протестов против инаугурации Александра Лукашенко задержали более 250 человек.

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Об этом свидетельствуют данные сайта "Весна".

Протестующие сообщили о том, что силовики использовали против них перцовый газ, а также стреляли в воздух.

Протестующих задерживали в Минске, Могилеве, Гродно, Гомеле, Бресте, Боровлянах, Смиловичах, Столине, Борисове, Барановичах, Поставах и Молодечно.

Всего на улицах Беларуси собрались более 5 тыс. человек, которые не согласны с инаугурацией Александра Лукашенко.

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В поддержку протестующих выступают также США и Канада. Власти заявили, что считают тайную инаугурацию Лукашенко неправильной.

В Госдепартаменте США заявили, чтовыборы в Беларуси были проведены нечестно, поэтому результаты не могут быть признаны законными.

Также новости "Сегодня" писали, что 23 сентября Александр Лукашенко неожиданно провел закрытую инаугурацию и вступил на пост президента.

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Беларусь Александр Лукашенко
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