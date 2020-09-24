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США отказались признавать Лукашенко законным президентом Беларуси

24 сентября, 00:45

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

США не могут считать Александра Лукашенко законно избранным лидером Беларуси

США отказались признавать Александра Лукашенко президентом Беларуси.

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Об этом заявил Комитет сената США по международным отношениям в Twitter.

"Тот факт, что "инаугурация" Лукашенко должна была быть тайной, лишь еще раз доказывает, что он утратил всякую легитимность как лидер. Он не президент Беларуси и должен уйти в отставку, – говорится в сообщении.

В Госдепартаменте США также заявили, что выборы в Беларуси были проведены нечестно, поэтому результаты не могут быть признаны законными.

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"Выборы 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми. Объявленные результаты были сфальсифицированы и не отражали законность. США не могут считать Александра Лукашенко законно избранным лидером Беларуси", – заявили в Госдепартаменте США.

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Белорусские госканалы показали кадры с тайной инаугурации Лукашенко (видео)

Легитимность Лукашенко отказалась признавать и Канада. Министр иностранных дел Франсуа-Филипп Шампань заявил, что Канада осуждает тайную инаугурацию Лукашенко.

Также легитимным президентом Беларуси Лукашенко не признает и Украина. По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, Украина поддерживает беларусов.

Ранее новости "Сегодня" писали, что 23 сентября Александр Лукашенко неожиданно провел закрытую инаугурацию и вступил на пост президента.

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США Александр Лукашенко
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