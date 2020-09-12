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Марию Колесникову увезли из Минска

12 сентября, 14:29

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Ранее оппозиционерку держали в одном из СИЗО белорусской столицы

Одну из лидеров белорусской оппозиции Марию Колесникову, которую недавно арестовали, увезли из СИЗО в Минске. Женщину перевели в изолятор в другом городе.

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Как рассказал официальный представитель штаба оппозиционера Виктора Бабарико Глеб Германчук, ее отвезли в город Жодино, который находится недалеко от столицы.

"Адвокат Людмила Казак сообщила нам, что Мария переведена в СИЗО в Жодино", - заявил Германчук.

Причины перевода оппозиционерки в другой следственный изолятор пока неизвестны.

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Напомним, утром 8 сентября белорусские спецслужбы попытались силой выдворить Колесникову в Украину, однако на нейтральной полосе оппозиционерка порвала паспорт и вернулась в Беларусь, после чего снова была задержана спецслужбами.

Позже адвокат Марии Колесниковой сообщила, что она проходит в качестве подозреваемой в уголовном деле о публичных призывах к захвату власти, и что в ближайшее время будет подана жалоба на арест оппозиционерки.

А тем временем в Минске продолжаются задержания и обыски у лидеров оппозиции.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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вывезти Беларусь СИЗО оппозиция Минск власти Мария Колесникова

Источник: Интерфакс

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