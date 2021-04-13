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Военного атташе Украины в Молдова могут лишить дипломатического иммунитета

13 апреля, 22:48

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Кишинев просит лишить украинского дипломата неприкосновенности и обыскать его машину после похищения судьи Николая Чауса

Молдавские СМИ получили докладную записку посла Украины Марко Шевченко, в которой говорится, что украинского дипломата считают причастным к похищению беглого судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса.

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Об сообщило NewsMaker.

Шевченко пишет, что 9 апреля Министерство иностранных дел и евроинтеграции Молдовы вручило ему дипломатическую ноту с просьбой лишить дипломатической неприкосновенности военного атташе Сергея Сметанюка для дальнейшего уголовного преследования и привлечения к ответственности.

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В частности, молдавские следователи хотят обыскать его автомобиль. Ранее молдавские СМИ допускали, что Чауса могли вывезти именно в машине посольства.

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При этом молдавская сторона считает причастными к случившемуся не украинские спецслужбы, а злоумышленников.

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Также, по данным Шевченко, что президент Молдовы Майя Санду несколько раз пыталась связаться со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, но не смогла "не по вине молдавской стороны". Именно Санду в сложившейся ситуации несет наибольшие репутационные потери, поскольку не может повлиять на расследование.

Поэтому посол предлагает в ближайшее время провести переговоры Зеленского с Санду и объявить в СМИ дату заседания межправительственной комиссии, поскольку официальный Кишинев не собирался сообщать СМИ о ноте.

При этом сам Шевченко был готов организовать встречу Сметанюка с молдавскими правоохранителями, но из-за вручения документа был вынужден обратиться в Киев. Сам он предлагает дать Кишиневу отрицательный ответ.

Журналисты получили записку через лидера пророссийской политической силы "Наша партия" Ренато Усатого. Но он свои источники не раскрывает.

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Напомним, что Николай Чаус был похищен тремя неизвестными 3 апреля. Больше о случившемся читайте: "Настоящий детектив. Судью Чауса похитили украинские спецслужбы?".

Видео: Сегодня

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Молдова похищение Чаус дипломатический скандал Майя Санду
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