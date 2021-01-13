Українська
$ 28,05
34,08
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Мутации коронавируса стали заразнее на 10-70% – китайские ученые

13 января, 14:14

Денис Беспалов Денис Беспалов

Число случаев заболеваемости в семьях значительно выросло

Последние исследования мутаций коронавируса свидетельствуют о том, что их заразность возросла. Показатель новых случаев заражения среди лиц, контактировавших с первичными больными увеличился: рост составил от 10 до 70%.

Реклама

Об этом заявил заместитель главы Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Фэн Цзыцзянь, передает УНН.

По его словам, число случаев заболеваемости в семьях значительно выросло.

Читайте также: Быстрее распространяется: что еще известно о новой мутации COVID-19

В тренде
Навальный возвращается в Россию: видео

"Такие штаммы превалируют в Европе, особенно в Великобритании. В этих государствах эпидемиологическая ситуация относительно тяжелая", - сказал он.

Реклама

Однако, по словам эксперта, пока нет свидетельств того, что новые штаммы характеризуются более высокой смертностью среди заболевших.

Ранее эксперты рассказали, какие лекарства нельзя принимать при COVID-19.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

мутации коронавирус COVID-19
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Турции жестоко убили украинку (фото)
В Турции жестоко убили украинку (фото)Другие страны
"Ответ будет очень жестким": Алиев высказался о поездках властей Армении в Нагорный КарабахДругие страны
10 черных лебедей 2021 года
10 черных лебедей 2021 годаЭкономика
Отказ от русификации: Литва официально дала новое название Грузии
Отказ от русификации: Литва официально дала новое название ГрузииЕвросоюз
Израиль усиливает карантинные ограничения после массовой вакцинации от COVID-19
Израиль усиливает карантинные ограничения после массовой вакцинации от COVID-19Другие страны
Судьба решилась за минуту: история пассажира самолета, потерпевшего крушение в Индонезии
Судьба решилась за минуту: история пассажира самолета, потерпевшего крушение в ИндонезииДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять