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На АЭС в Иране произошло аварийной отключение электричества

20 июня 2021 20:44

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Иранские власти заявили, что атомная электростанция в Бушере остановлена на несколько дней для капитального ремонта

/ Фото: Сегодня

Глава иранской компании по производству и распределению электроэнергии заявил, что произошла аварийная остановка атомной электростанции "Бушер", которая продлится 3-4 дня.

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Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает Reuters.

Иранское государственное телевидение в воскресенье, 20 июня, сообщило, что иранская атомная электростанция в Бушере временно остановлена на капитальный ремонт.

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"Со вчерашнего дня она (АЭС. – Ред.) была временно закрыта для технического ремонта, который продлится несколько дней", – заявил чиновник государственному телевидению.

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