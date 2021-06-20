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На АЕС в Ірані сталося аварійне вимкнення електрики

20 червня 2021 20:44

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Іранська влада заявила, що атомну електростанцію в Бушері зупинено на кілька днів для капітального ремонту

/ Фото: REUTERS

Глава іранської компанії з виробництва та розподілення електроенергії заявив, що сталася аварійна зупинка Бушерської атомної електростанції, яка триватиме 3-4 дні.

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Про це, посилаючись на місцеві ЗМІ, повідомляє Reuters.

Іранське державне телебачення в неділю, 20 червня, повідомило, що атомна електростанція в Бушері тимчасово зупинена на капітальний ремонт.

"З учорашнього дня вона (АЕС. – Ред.) була тимчасово закрита для технічного ремонту, який триватиме кілька днів", – заявив чиновник державному телебаченню.

Що саме сталося на електростанції і чи не становить це небезпеку для оточення, поки не повідомляють.

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Нагадаємо, у травні в Ірані прогримів потужний вибух на хімічному заводі в промисловому містечку Шокухіє у провінції Кум.

Ми також повідомляли, що в Японії уряд ухвалив рішення злити в океан очищену радіоактивну воду, що накопичується на аварійній атомній електростанції "Фукусіма-1", незважаючи на побоювання місцевих рибалок і сусідніх країн через можливий негативний вплив на людину і довкілля.

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