На Филиппины обрушился мощный тайфун – все затопило, разрушены дома (фото, видео)

Один из самых мощных тропических штормов тайфун Рай накрыл Филиппины. Стихия затопила и разрушила дома местных жителей, есть пострадавший.

Об этом сообщает Reuters.

Разрушены линии электропередач и связи, повреждены дома. Из региона эвакуированы сотни тысяч людей. Были отменены десятки рейсов, парализована работа портов.

Агентство по стихийным бедствиям Филиппин сообщило об одной смерти, связанной с тайфуном. Подробности трагедии пока не сообщаются.

Super Typhoon Rai brought heavy rain and flooding to the southeastern part of the Philippines on Thursday, displacing thousands over a large area. https://t.co/HQErmPRTtJpic.twitter.com/NTxyOPl6NI