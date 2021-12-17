На Филиппины обрушился мощный тайфун – все затопило, разрушены дома (фото, видео)

Тайфун перерос в шторм наивысшей пятой категории

Последствия тайфуна на Филиппинах. Фото: коллаж "Сегодня"

Один из самых мощных тропических штормов тайфун Рай накрыл Филиппины. Стихия затопила и разрушила дома местных жителей, есть пострадавший.

Об этом сообщает Reuters.

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Что натворила стихия?

Разрушены линии электропередач и связи, повреждены дома. Из региона эвакуированы сотни тысяч людей. Были отменены десятки рейсов, парализована работа портов.

Фото: AP

Агентство по стихийным бедствиям Филиппин сообщило об одной смерти, связанной с тайфуном. Подробности трагедии пока не сообщаются.

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Super Typhoon Rai brought heavy rain and flooding to the southeastern part of the Philippines on Thursday, displacing thousands over a large area. https://t.co/HQErmPRTtJpic.twitter.com/NTxyOPl6NI — The New York Times (@nytimes) December 16, 2021

Перед тем, как обрушиться на сушу, Рай достиг скорости ветра до 195 км в час. Ожидалось, что к субботе, 18 декабря, он выйдет с суши через провинцию Палаван и покинет страну.

Губернатор Бохола Артур Яп обратился за помощью, поскольку наводнение в провинции осложнило спасательные работы.

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"Сейчас семьи заперты на крышах домов. Всех это коснулось", – сказал он.

Национальное агентство по смягчению последствий стихийных бедствий выпустило предупреждения о возможных наводнениях и оползнях в провинциях Минданао, Восточный Мисамис, Западный Мисамис, Ланао-дель-Норте и Замбоанга-дель-Норте из-за ливней.

Отмечается, что это уже 15-й тайфун, обрушившийся на Филиппины в этом году.

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