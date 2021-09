На Японию обрушился мощный тайфун, началась эвакуация (видео)

В пятницу вечером, 17 сентября, Тайфун №14 обрушился на побережье острова Кюсю и продолжает перемещаться в восточном направлении. В Японии пришлось отменить более 30 авиарейсов.

Об этом сообщает NHK.

Люди по всей Японии готовятся к потенциально катастрофическим погодным условиям. Официальные представители призывают людей, которые находятся в районах на пути тайфуна, опасаться оползней и наводнений.

Тайфун привел к нарушению работы транспортных систем. Движение на некоторых маршрутах скоростных супер-экспрессов и местных железнодорожных линиях было приостановлено, а также было отменено более 30 авиарейсов.

