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На Філіппіни обрушився потужний тайфун – все затопило, зруйновано будинки (фото, відео)

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
17 грудня, 11:10
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Тайфун переріс у шторм найвищої п'ятої категорії
Наслідки тайфуну на Філіппінах. Фото: колаж "Сьогодні"
Наслідки тайфуну на Філіппінах. Фото: колаж "Сьогодні"

Один із найпотужніших тропічних штормів тайфун Рай накрив Філіппіни. Стихія затопила та зруйнувала будинки місцевих жителів, є постраждалий.

Про це повідомляє Reuters.

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Що накоїла стихія?

Зруйновано лінії електропередач та зв'язку, пошкоджено будинки. З регіону евакуйовано сотні тисяч людей. Було скасовано десятки рейсів, паралізовано роботу портів.

Фото: AP
Фото: AP

Агентство стихійних лих Філіппін повідомило про одну смерть, пов'язану з тайфуном. Подробиці трагедії поки що не повідомляються.

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Перед тим, як обрушитися на сушу, Рай досяг швидкості вітру до 195 км на годину. Очікувалося, що до суботи, 18 грудня, він вийде із суші через провінцію Палаван і покине країну.

Губернатор Бохола Артур Яп звернувся за допомогою, оскільки повінь у провінції ускладнила рятувальні роботи.

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"Зараз сім'ї замкнені на дахах будинків. Усіх це торкнулося", – сказав він.

Національне агентство з пом'якшення наслідків стихійних лих випустило попередження про можливі повені та зсуви в провінціях Мінданао, Східний Місаміс, Західний Місаміс, Ланао-дель-Норте та Замбоанга-дель-Норте через зливи.

Зазначається, що це вже 15-й тайфун, що обрушився на Філіппіни цього року.

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