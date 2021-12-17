На Філіппіни обрушився потужний тайфун – все затопило, зруйновано будинки (фото, відео)

Тайфун переріс у шторм найвищої п'ятої категорії

Наслідки тайфуну на Філіппінах. Фото: колаж "Сьогодні"

Один із найпотужніших тропічних штормів тайфун Рай накрив Філіппіни. Стихія затопила та зруйнувала будинки місцевих жителів, є постраждалий.

Про це повідомляє Reuters.

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Що накоїла стихія?

Зруйновано лінії електропередач та зв'язку, пошкоджено будинки. З регіону евакуйовано сотні тисяч людей. Було скасовано десятки рейсів, паралізовано роботу портів.

Фото: AP

Агентство стихійних лих Філіппін повідомило про одну смерть, пов'язану з тайфуном. Подробиці трагедії поки що не повідомляються.

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Super Typhoon Rai brought heavy rain і flooding to southeastern part of Philippines on Thursday, віддаляючи тисячі over a large area. https://t.co/HQErmPRTtJ pic.twitter.com/NTxyOPl6NI - The New York Times (@nytimes) December 16, 2021

Перед тим, як обрушитися на сушу, Рай досяг швидкості вітру до 195 км на годину. Очікувалося, що до суботи, 18 грудня, він вийде із суші через провінцію Палаван і покине країну.

Губернатор Бохола Артур Яп звернувся за допомогою, оскільки повінь у провінції ускладнила рятувальні роботи.

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"Зараз сім'ї замкнені на дахах будинків. Усіх це торкнулося", – сказав він.

Національне агентство з пом'якшення наслідків стихійних лих випустило попередження про можливі повені та зсуви в провінціях Мінданао, Східний Місаміс, Західний Місаміс, Ланао-дель-Норте та Замбоанга-дель-Норте через зливи.

Зазначається, що це вже 15-й тайфун, що обрушився на Філіппіни цього року.

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