На Філіппіни обрушився потужний тайфун – все затопило, зруйновано будинки (фото, відео)

Один із найпотужніших тропічних штормів тайфун Рай накрив Філіппіни. Стихія затопила та зруйнувала будинки місцевих жителів, є постраждалий.

Про це повідомляє Reuters.

Зруйновано лінії електропередач та зв'язку, пошкоджено будинки. З регіону евакуйовано сотні тисяч людей. Було скасовано десятки рейсів, паралізовано роботу портів.

Агентство стихійних лих Філіппін повідомило про одну смерть, пов'язану з тайфуном. Подробиці трагедії поки що не повідомляються.

Super Typhoon Rai brought heavy rain і flooding to southeastern part of Philippines on Thursday, віддаляючи тисячі over a large area. https://t.co/HQErmPRTtJ pic.twitter.com/NTxyOPl6NI