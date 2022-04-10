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На Кипре провалился автопробег в поддержку РФ: их заплевали и сожгли флаг

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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10 апреля, 11:40
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Организаторы акции хотели осуществить автопробег под лозунгами "Остановим неонацизм вместе с Россией"
На Кипре активисты организовали акцию в поддержку России. Фото: коллаж "Сегодня"
На Кипре активисты организовали акцию в поддержку России. Фото: коллаж "Сегодня"

На Кипре активисты организовали автопробег в поддержку России. В результате все закончилось сожжением флага РФ и вызовом полиции.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Труха Украина".

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Подробности

Организаторы акции хотели осуществить автопробег под лозунгами "Остановим неонацизм вместе с Россией", а также они устроили протест против НАТО.

В результате колонну из автопробега заблокировали полицейские, а местные жители плевали в лицо участникам акции. Также люди сожгли российский флаг.

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В России массовые задержания на акциях против войны в Украине – СМИ

В Москве начались массовые задержания на акциях против войны в Украине. Об этом сообщил в Telegram военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

По его словам, полицейские не объясняют причины задержания – забирают даже тех, кто сидит на скамейке.

В то же время в Санкт-Петербурге в автозаках в результате акции оказалось около 50 человек. Несколько человек попытались скрыться от полицейских и спрятаться в кафе, но их догнали.

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Александр Марченко - ветеран АТО, офицер, народный депутат Украины прошлого созыва. Был главой подкомитета по вопросам строительства, поэтому на фронте получил позывной “Каменяр”. Погиб в Пуще-Водице под Киевом во время боя с российскими оккупантами, прикрывая побратимов.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Женщина из села Перемога Барышевского района (Киевщина). Смелая украинка выкрала у оккупантов ящик с боеприпасами и спрятала в крольчатнике. А когда пришли наши, позвала бойцов ВСУ со словами: “Хлопцы, у меня для вас гостинец. Отжала у рашистов! Используйте по назначению!” И вручила “трофей”. С таким народом невозможно проиграть.
Слава Україні!

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