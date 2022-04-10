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На Кіпрі провалився автопробіг на підтримку РФ: їх заплювали та спалили прапор

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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10 квітня, 11:40
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Організатори акції хотіли здійснити автопробіг під гаслами "Зупинимо неонацизм разом з Росією"
На Кіпрі активісти організували акцію на підтримку Росії. Фото: колаж "Сьогодні"
На Кіпрі активісти організували акцію на підтримку Росії. Фото: колаж "Сьогодні"

На Кіпрі активісти організували автопробіг на підтримку Росії. У підсумку все закінчилося спаленням прапора РФ та викликом поліції.

Про це повідомили у Telegram-каналі "Труха Україна".

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Деталі

Організатори акції хотіли здійснити автопробіг під гаслами "Зупинимо неонацизм разом з Росією", а також вони влаштували протест проти НАТО.

Внаслідок цього колону з автопробігу заблокували поліцейські, а місцеві жителі плювали в обличчя учасникам акції. Також люди спалили російський прапор.

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У Росії масові затримання на акціях проти війни в Україні – ЗМІ

У Москві розпочалися масові затримання на акціях проти війни в Україні. Про це повідомив у Telegram військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

За його словами, поліцейські не пояснюють причини затримання – забирають навіть тих, хто сидить на лавці.

Водночас у Санкт-Петербурзі в автозаках у результаті акції опинилося близько 50 людей. Декілька людей спробували втекти від поліцейських і сховатися в кафе, але їх наздогнали.

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Наші янголи-охоронці

Олександр Марченко – ветеран АТО, офіцер, народний депутат України минулого скликання. Був головою підкомітету з питань будівництва, тож на фронті отримав позивний “Каменяр”. Загинув у Пущі-Водиці під Києвом під час бою з російськими окупантами, прикриваючи побратимів.

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Жінка із села Перемога Баришівського району (Київщина). Смілива українка викрала в окупантів ящик із боєприпасами та сховала у крольчатнику. А коли прийшли наші, покликала бійців ЗСУ зі словами: “Хлопці, я маю для вас гостинець. Віджала у рашистів! Використайте за призначенням!” І вручила “трофей”. З таким народом неможливо програти.
Слава Україні!

Україна 24

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