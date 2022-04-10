На Кіпрі провалився автопробіг на підтримку РФ: їх заплювали та спалили прапор

На Кіпрі активісти організували автопробіг на підтримку Росії. У підсумку все закінчилося спаленням прапора РФ та викликом поліції.
Про це повідомили у Telegram-каналі "Труха Україна".
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Організатори акції хотіли здійснити автопробіг під гаслами "Зупинимо неонацизм разом з Росією", а також вони влаштували протест проти НАТО.
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Внаслідок цього колону з автопробігу заблокували поліцейські, а місцеві жителі плювали в обличчя учасникам акції. Також люди спалили російський прапор.
У Росії масові затримання на акціях проти війни в Україні – ЗМІ
У Москві розпочалися масові затримання на акціях проти війни в Україні. Про це повідомив у Telegram військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.
За його словами, поліцейські не пояснюють причини затримання – забирають навіть тих, хто сидить на лавці.
Водночас у Санкт-Петербурзі в автозаках у результаті акції опинилося близько 50 людей. Декілька людей спробували втекти від поліцейських і сховатися в кафе, але їх наздогнали.