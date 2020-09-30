На Марсе обнаружили озера с водой

О живых организмах на Красной планете речь пока не идет

В районе Южного полюса Марса с помощью радара автоматической межпланетной станции Европейского космического агентства "Марс экспресс" обнаружили три подземных озера с водой.

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Об этом сообщает BBC.

В то же время, о присутствии живых организмов на Красной планете речь пока не идет – ученые предполагают, что вода в марсианских озерах настолько соленая, что в ней не выживут даже самые стойкие микробы.

Известно, что на поверхности Марса вода в жидком виде находиться не может из-за слишком разреженной атмосферы и низкой температуры. Обнаруженные озера находятся на глубине около полутора километров под состоящей из льда и песка полярной шапкой.

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Фото: найденное на Марсе в 2018 году подземное озеро (ESA/DLR)

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Отмечается, что ранее одно подобное озеро уже находили в 2018 году.

Версия ученых о высокой солености воды в обнаруженных озерах основывается на том, что и под землей Марсе температура значительно ниже точки замерзания. При такой температуре вода в жидком состоянии может оставаться только при высоком содержании солей.

Проведенные эксперименты показали, что вода, насыщенная солями магния и перхлората кальция, превращается в лед при -123 градусах.

Открытие было сделано при помощи радара "Марсис" (Marsis) на борту орбитальной станции "Марс экспресс", обращающегося вокруг Красной планеты с декабря 2003 года.

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Напомним, ранее американский предприниматель Илон Маск рассказал, что полет человека на Марс не является главной проблемой – гораздо сложнее создать на поверхности этой планеты базу для постоянного проживания людей.

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