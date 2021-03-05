"Нация вакцинации": в Израиле заявили о преодолении пандемии COVID-19

К концу марта в стране может начаться вакцинация всего взрослого населения

Израиль является первой страной в мире, которая смогла быстро и эффективно преодолеть пандемию коронавируса.

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Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает The Times Of Israel.

"Израиль – первая страна в мире, вышедшая из "короны". С этим зеленым паспортом вы можете ходить в рестораны, в театры, на спортивные мероприятия. Это оно. Мы выходим", - сказал Нетаньяху.

По его словам, уже к концу марта в стране может начаться вакцинация всего взрослого населения, а к апрелю – будет открыт доступ в страну.

"Раньше Израиль был известен как страна стартапов. С сегодняшнего дня она будет называться также нацией вакцинации. Мы устанавливаем модель для мира, мы очень ею гордимся", – добавил Нетаньяху.

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К слову, согласно последней статистике, в Израиле с начала пандемии зафиксировали более 789 тысяч случаев коронавируса. Побороли болезнь более 741 тысячи человек, а от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли более 5800 человек.

Ранее мы писали, что благодаря успешной вакцинации от коронавируса в Израиле возобновили культурные мероприятия – в стране прошел необычный концерт, на который пускали только людей с иммунитетом от COVID-19.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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